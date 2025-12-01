Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Постановлением от 28 ноября 2025 года №1947 продлён временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать ещё шесть месяцев – с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года.

На время действия ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами.

Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.

Фото: ФТС