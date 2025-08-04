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Экспорт мясной продукции из России в провинцию Хэйлунцзян
04.08.2025

Экспорт мясной продукции из России в провинцию Хэйлунцзян

    • Из России в провинцию Хэйлунцзян в Северо-Восточном Китае была впервые экспортирована мясная продукция с применением комбинированной схемы перевозок холодовой цепи специальным автомобилем-рефрижератором в рамках системы TIR – «TIR+холодовая цепь», сообщает информационное агентство Xinhua.

    Специальный авторефрижератор в рамках системы TIR доставил в комплексную бондовую зону города Харбин 19 тонн замороженных куриных лапок из России. Груз проследовал из Челябинской области через автомобильный пункт пропуска Маньчжурия (Маньчжоули), успешно пройдя на нем таможенное оформление.

    По словам представителя компании Longyulian, организовывавшей перевозку, большегруз преодолел дистанцию в 6 400 км за 7 суток, обеспечив доставку «от двери до двери» с сохранением полной герметичности. По сравнению с обратными рейсами грузовых поездов и обычными автоперевозками схема перевозок «TIR+холодовая цепь» позволила сократить логистические издержки примерно на 10%.

    Комбинированная схема «TIR+холодовая цепь» отличается уровнем маршрутизации перевозок, высокой скоростью доставки, транспортировкой груза без перевалки, оперативным таможенным оформлением и минимальными потерями груза, что существенно снижает себестоимость перевозок, отмечают в Xinhua.

    Фото: Xinhua


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