Первая отгрузка пшеницы из Красноярского края во Вьетнам

В испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 2,1 тыс. тонн продовольственной пшеницы, предназначенной для экспорта во Вьетнам.

Как сообщили SeaNews в пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям, в общей сложности на показатели качества и безопасности проверили 90 транспортных контейнеров.

Специалисты провели более 100 исследований на соответствие требованиям страны-импортера. В частности, определяли содержание микотоксинов, токсичных металлов и остаточного количества пестицидов.

По итогам испытаний заявителю были выданы соответствующие протоколы, подтверждающие безопасность продукции и ее соответствие установленным нормам и требованиям страны назначения.

Это первая отгрузка пшеницы из Красноярского края во Вьетнам. Ранее в страну из региона было отправлено 200 кг ячменя на пищевые цели. Его исследования на соответствие экспортному контракту также проводили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК, было проверено более 90 показателей безопасности.

Фото: пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям