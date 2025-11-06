Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия зерна в Армению через Азербайджан
06.11.2025

Первая партия зерна в Армению через Азербайджан

    • РЖД организовали отправку первой партии зерна в Армению через Азербайджан, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    Партия пшеницы весом 1050 тонн отгружена со станции Димитровград в Ульяновской области. Груз в 15 зерновозах проследовал территорию Азербайджана и уже пересёк границу Грузии с Арменией.

    Далее зерно доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

    Организация нового логистического сервиса стала возможной благодаря принятию решения о возобновлении транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, сделавшего возможными такие перевозки впервые с 90-х годов, пояснили в РЖД.

    До конца января 2026 года по данному маршруту планируется отправить ещё 132 вагона с пшеницей. Кроме того, будут проработаны поставки и иных номенклатур грузов.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2025
    Объем грузоперевозок по Севморпути на рекордном уровне
    Грузопоток составил почти 37,9 млн тонн
    2024ГрузопотокИтогиРекорд
    0
    14.04.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-феврале 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились более чем на 70%
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    13.05.2025
    Транзит судов через турецкие проливы, Q1 2025
    Существенно увеличилось количество газовозов
    Только для подписчиков
    2025БосфорДарданеллыТранзит
    0
    14.10.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-августе 2025 года
    Поставки российских товаров в Армению упали на 63,3%
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    03.06.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-апреле 2025
    Вырос на 39,4%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    15.09.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-июле 2025 года
    Вырос на 19,3%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%
    05.11.2025 Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом
    05.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    05.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •