Первая партия зерна в Армению через Азербайджан

РЖД организовали отправку первой партии зерна в Армению через Азербайджан, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Партия пшеницы весом 1050 тонн отгружена со станции Димитровград в Ульяновской области. Груз в 15 зерновозах проследовал территорию Азербайджана и уже пересёк границу Грузии с Арменией.

Далее зерно доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Организация нового логистического сервиса стала возможной благодаря принятию решения о возобновлении транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, сделавшего возможными такие перевозки впервые с 90-х годов, пояснили в РЖД.

До конца января 2026 года по данному маршруту планируется отправить ещё 132 вагона с пшеницей. Кроме того, будут проработаны поставки и иных номенклатур грузов.

Фото: РЖД