Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2022
15.12.2025

Товарооборот Россия – Армения в январе-октябре 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.09.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025Drewryиндекс Drewry WCI
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    19.11.2025
    Грузооборот российских портов в октябре 2025 вырос на 5,1%
    Экспорт увеличился на 3,9%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    10.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2025
    Цены подросли
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    29.08.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    Ставки падают 11-ю неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCI
    0
    30.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 в деталях
    Снизился на 5,5%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
    15.12.2025 Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
    15.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •