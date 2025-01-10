Аналитический дайджест SeaNews, 9-10 января 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 2 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 2 неделе 2026 года относительно прошлой недели вырос на 2%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях

В ноябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 10,4% относительно показателя ноября 2023 года.

Грузы РЖД, 12 месяцев 2024: выросла погрузка на Восточном полигоне

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,1% по сравнению с итоговым показателем 2023 года.

Грузооборот Арктического бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В ноябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях

В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя ноября прошлого года в 2 раза/

Фрахтовый рынок

Сервис FREIGHTMarket обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные ставкам контейнерных линий за январь 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ за декабрь 2024 года.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 2 неделя 2025

Цены на все виды топлива выросли.

Фото: РЖД