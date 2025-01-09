Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД, 2 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 2,9%
09.01.2025

Грузы РЖД, 12 месяцев 2024: выросла погрузка на Восточном полигоне

    • По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,1% по сравнению с итоговым показателем 2023 года и составила 1 млрд 181,4 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 331,4 млн тонн – на 5,4% меньше, чем за 2023 год.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 1,2% до 207,5 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды за 2024 год снизилась на 1,2% до 108,9 млн тонн, строительных грузов – на 14,5% до 110,9 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 9,3% до 61,5 млн тонн, химикатов и соды – на 2,6% до 21,2 млн тонн, цемента – на 4,7% до 23,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 7,8% до 16,4 млн тонн, лома черных металлов – на 18,5% до 11,2 млн тонн, лесных грузов – на 2,2% до 26,3 млн тонн, зерна – на 4,6% до 31,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 2,1% до 32,2 млн тонн.

    В то же время, по итогам 2024 года увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений – на 6,2% до 67,7 млн тонн, кокса – на 2,3% до 11,8 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 1,1% до 119,9 млн тонн.

    По итогам 2024 года выросли объемы отправления грузов на Калининградской железной дороге (+2,9%) и на магистралях Восточного полигона – Восточно-Сибирской (+4,1%), Забайкальской (+3,5%) и Дальневосточной (+2,6%).

    Погрузка на сети РЖД в декабре 2024 года составила 99,3 млн тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее и на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце.

    Как уточнили в РЖД, в последний месяц года увеличилась отправка каменного угля (+3,1%), железной и марганцевой руды (+8,7%), удобрений (+6%), цветной руды и серного сырья (+3%), химикатов и соды (+1,3%).

    Грузооборот за 12 месяцев 2024 года составил 2523,8 млрд тарифных т/км, что на 4,3% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4,9% до 3112,9 млрд т/км.

    В декабре грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% до 222 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 4,4% и составил 273,1 млрд т/км.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2025
    Флот подведомственных предприятий Росморречфлота пополнило 21 судно
    В 2024 году
    2024новые судаПоставкиРосморречфлот
    0
    13.01.2025
    Объем грузоперевозок по Севморпути на рекордном уровне
    Грузопоток составил почти 37,9 млн тонн
    2024ГрузопотокИтогиРекорд
    0
    10.01.2025
    Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии
    В минусе только Yang Ming
    2024контейнерные линииКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    10.01.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
    В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя ноября прошлого года в 2 раза.
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    13.01.2025
    Грузовые поезда Китай – Европа через Хоргос в 2024 году
    Количество грузовых поездов Китай – Европа выросло на 12,5%
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.01.2025 Все порты Финляндии, 11 месяцев 2024
    13.01.2025 Top-25 контейнерных линий по рефвместимости, H1 2024
    13.01.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    13.01.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2025
    13.01.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза
    10.01.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 2 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    14.01.2025 Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции
    09.01.2025 Установлен порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла
    09.01.2025 Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    09.01.2025 Установлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    28.12.2024 Введены пошлины на зернобобовые
    27.12.2024 Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •