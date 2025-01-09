Грузы РЖД, 12 месяцев 2024: выросла погрузка на Восточном полигоне

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,1% по сравнению с итоговым показателем 2023 года и составила 1 млрд 181,4 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 331,4 млн тонн – на 5,4% меньше, чем за 2023 год.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 1,2% до 207,5 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды за 2024 год снизилась на 1,2% до 108,9 млн тонн, строительных грузов – на 14,5% до 110,9 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 9,3% до 61,5 млн тонн, химикатов и соды – на 2,6% до 21,2 млн тонн, цемента – на 4,7% до 23,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 7,8% до 16,4 млн тонн, лома черных металлов – на 18,5% до 11,2 млн тонн, лесных грузов – на 2,2% до 26,3 млн тонн, зерна – на 4,6% до 31,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 2,1% до 32,2 млн тонн.

В то же время, по итогам 2024 года увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений – на 6,2% до 67,7 млн тонн, кокса – на 2,3% до 11,8 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 1,1% до 119,9 млн тонн.

По итогам 2024 года выросли объемы отправления грузов на Калининградской железной дороге (+2,9%) и на магистралях Восточного полигона – Восточно-Сибирской (+4,1%), Забайкальской (+3,5%) и Дальневосточной (+2,6%).

Погрузка на сети РЖД в декабре 2024 года составила 99,3 млн тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее и на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце.

Как уточнили в РЖД, в последний месяц года увеличилась отправка каменного угля (+3,1%), железной и марганцевой руды (+8,7%), удобрений (+6%), цветной руды и серного сырья (+3%), химикатов и соды (+1,3%).

Грузооборот за 12 месяцев 2024 года составил 2523,8 млрд тарифных т/км, что на 4,3% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4,9% до 3112,9 млрд т/км.

В декабре грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% до 222 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 4,4% и составил 273,1 млрд т/км.

Фото: РЖД