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Экспорт по жд черных металлов, 5 месяцев 2025
27.06.2025

Экспорт по жд черных металлов, 5 месяцев 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-мае выросли на 14,1%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за 5 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили почти 10,5 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1 млн тонн было перевезено в контейнерах (34 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

    БОльшая часть (7,5 млн тонн, +17,3%) была перевезена. в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено почти 4,8 млн тонн (+23,3%), Северо-Запада – 1,8 млн тонн (+7,8%), Дальнего Востока – 995 тыс. тонн (+8,4%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 2,9 млн тонн (+6,2%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (3,4 млн тонн),
    • Кемеровская область (1,4 млн тонн),
    •  Свердловская область (1,3 млн тонн).

    Фото: РЖД


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