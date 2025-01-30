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В Енисейском бассейне увеличился объем грузовых перевозок
30.01.2025

В Енисейском бассейне увеличился объем грузовых перевозок

    • В навигацию 2024 года в Енисейском бассейне перевезли 8 млн тонн грузов, что на 4,2 % больше чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Росморрречфлота со ссылкой на Администрацию «Енисейречтранса».

    Среди перевезенных в Енисейском бассейне грузов – нефтепродукты (115,6 тыс. тонн), сухогрузы (более 5 млн тонн), каменный уголь (126,7 тыс. тонн) и лесные грузы в плотах (более 2,7 тонн).

    Судоходство обеспечивают 42 обстановочные бригады. Они обслуживают 6,8 тыс. знаков судоходной навигационной обстановки: 4,5 тыс. береговых и  2,3 тыс. плавучих.

    В навигацию 2024 года специалисты выполнили дноуглубительные работы для поддержания гарантированной глубины до 3 м на участках рек Енисей, Ангара, Селенга, Баргузин, Турка. Общий объем извлеченного грунта превысил 180 тыс. куб. м.

    Всего выполнили 309 русло-изыскательских съемок на судовом ходу протяженностью 1,2 км. По итогам выполненных съемок обновили 159 ячеек электронных навигационных карт (ЭНК). В 2025 году проведут полевые русло-изыскательские работы на участке протяженностью 907 км.

    Продолжается реконструкция гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. В 2024 году модернизировали производственные сооружения Красноярского судоподъёмника. В настоящее время идет монтаж гидротехнической судовозной камеры. Предстоит капитальный ремонт несущих металлоконструкций поворотного устройства судоподъёмника.

    Также ведутся работы по модернизации ремонтно-отстойного пункта «Рыбное» на Ангаре и Симоновских ремонтно-механических мастерских в Енисейске. Запланирована реконструкция инженерных сетей, строительство новых зданий и гидротехнических сооружений, модернизация станочного парка.

    На береговых производственных объектах также ведутся строительно-монтажные работы. Специалисты реконструировали старые и возвели новые цеха Ладейских ремонтно-механических мастерских в Красноярске.

    В высокой степени строительной готовности – объекты обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в Иркутске. Сейчас там выполняются работы по устройству сооружения слипа с откатным стапелем.

    В Росморречфлоте отмечают, в апреле 2024 года в состав Администрации «Енисейречтранс» вошла Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. В связи с чем общая протяженность обслуживаемых внутренних водных путей выросла на 5,5 тыс. км и достигла 13,7 тыс. км.

    Администрация «Енисейречтранс» обслуживает внутренние водные пути бассейна рек Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Сым, Большой Енисей, Большая Хета, Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара, Турка и озеро Байкал в границах Красноярского края, Иркутской области, Республики Тыва, Республики Хакасия и Республики Бурятия. Также в состав входит уникальное судопропускное гидротехническое сооружение — Красноярский судоподъемник.

    Фото: Росморречфлот

     


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