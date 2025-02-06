Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 вырос на 18,5%

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя декабря 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (98,7%), который по итогам отчетного месяца увеличился на 17,1%. Экспорт вырос в 8,1 раза. В импорте было перевалено 126 TEU. В декабре прошлого года импорта не было.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2024 года соответствовала 3,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 20,1% больше, чем в декабре 2023 года. Из общего объема груженых 4,4% приходилось на рефконтейнеры, 95,6% – на сухие.

98% груженых контейнеров прошли в каботаже, 1,1% – в импорте, 0,9% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 15,9%.

В декабре 2024 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 41,8%, на Дудинку приходилось 40,9%, через Архангельск прошло 11,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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