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Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов
04.08.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

    • В июне 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна остался на уровне показателя аналогичного месяца 2024 года.

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    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

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    Экспорт, на долю которого приходилось 86% всего грузооборота, вырос на 3,2%. Каботаж снизился на 8,2%. В импорте было перевалено на 23,5% меньше, чем в июне 2024 года. Транзит сократился на 2,2%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в июне 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,7%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июне 2025 года доля угля и кокса составляла 54,5%, нефти и нефтепродуктов – 21,7% и 4,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,3%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла в 3,2 раза. Накатных грузов (ро-ро) было обработано в 2,4 раза больше, чем годом ранее, оборот химического налива вырос на 83,6%.

    Наиболее значительно, на 56,6% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Металлолома перевалили на 52,3% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 39,9% меньше.

    В июне 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 31,5%, Ванино обработал 17,2%, на Владивосток приходилось 16,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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