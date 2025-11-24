Жд экспорт через порты, октябрь 2025

В октябре по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 27,7 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 6,6%.

В адрес портов Северо-Запада было почти 10 млн тонн, объем остался на уровне прошлого года. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 10,6 млн тонн экспортных грузов (+12,8%), порты Юга – 7,1 млн тонн (+8,1%).

Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 19,5% до 14,2 млн тонн), удобрения (+6,3% до 3,1 млн тонн), железная руда (+31,1% до 908 тыс. тонн) и зерно (+25,1% до 1,9 млн тонн).

Фото: РЖД