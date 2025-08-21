Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
21.08.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025: выросла перевалка металлолома

    • В июле 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3% относительно показателя 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025: выросла перевалка металлолома

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,2% всех грузов, вырос на 4,8%. В импорте было перевалено на 2,8% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 4%, транзит – на 39,6%.

    В июле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27,2%, нефтепродуктов – 22,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июле 2025 года приходилось 16,5%, на химические и минеральные удобрения – 15,7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 5,7 раза. Черных металлов было обработано в 3,5 раза больше, чем в июле 2024 года. Перевалка руды увеличилась на 60,3%.

    Наиболее значительно, на 60,6% снизился оборот сжиженного газа. Цветных металлов было обработано на 57,2% меньше, чем годом ранее, зерна перевалили на 39,7% меньше.

    В июле 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 50,9%, Приморск обработал 21,3%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.07.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%
    Экспорт увеличился на 22,3%, импорт – на 25,3%.
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    08.07.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025
    Больше всего грузов отправили из Кемеровской области.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    25.04.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2025 года
    Вырос на 60,7%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    14.03.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2025
    Ставки продолжают идти вниз
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    22.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 3
     В целом, прогноз на год неутешительный: ставки продолжат расти, за исключением, возможно, летнего сезона.
    2025КонтейнерыПрогнозыЦены
    0
    25.07.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCI
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •