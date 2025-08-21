Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025: выросла перевалка металлолома

В июле 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3% относительно показателя 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,2% всех грузов, вырос на 4,8%. В импорте было перевалено на 2,8% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 4%, транзит – на 39,6%.

В июле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27,2%, нефтепродуктов – 22,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июле 2025 года приходилось 16,5%, на химические и минеральные удобрения – 15,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 5,7 раза. Черных металлов было обработано в 3,5 раза больше, чем в июле 2024 года. Перевалка руды увеличилась на 60,3%.

Наиболее значительно, на 60,6% снизился оборот сжиженного газа. Цветных металлов было обработано на 57,2% меньше, чем годом ранее, зерна перевалили на 39,7% меньше.

В июле 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 50,9%, Приморск обработал 21,3%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,9%.

