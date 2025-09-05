РЖД снижают ставки на перевозку чугуна

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания в своем телеграм-канале.

До конца 2025 года будет действовать объёмная скидка в размере 22,8% на экспортные перевозки чугуна из Новотроицка (Оренбургская область) в Новороссийск.

Понижающий коэффициент действует при условии выполнения в период с 15 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно гарантированного объема экспортных перевозок чугуна передельного рядового (код ЕТСНГ 311065) в собственных (арендованных) полувагонах в объеме не менее 380 тыс. тонн.

Также установлена скидка в размере 15% на внутрироссийские и экспортные перевозки труб из чёрных металлов со станции Бужаниново (Московская железная дорога) на Горьковской, Западно-Сибирской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Приволжской, Свердловской, Северной, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог.

Понижающий коэффициент действует при условии выполнения в период до 31 декабря 2025 года включительно гарантированного объема внутрироссийских и экспортных перевозок труб из черных металлов (позиция ЕТСНГ 323) в собственных (арендованных) вагонах в объеме не менее 85 тыс. тонн.

При этом понижающий коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

Выполнение указанных условий должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».

Фото: РЖД