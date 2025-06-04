Грузооборот на восточном направлении бьёт рекорды – РЖД

Грузооборот на восточном направлении бьёт рекорды. Как сообщают РЖД в своем телеграм-канале, такое заявлени сделал сегодня на брифинге для грузоотправителей заместитель главы компании Михаил Глазков.

По его данным, за 5 месяцев текущего года этот показатель превысил 2,6 млн т/км в сутки. Это на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2024 года, и является историческим рекордом с начала работы компании.

При этом в мае усугубилась ситуация с инфлированными заявками грузоотправителей.

Так, из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн тонн. В том числе 16,4 млн тонн – на южном направлении, 3,9 млн тонн – на восточном и 3,4 млн тонн – на западном направлениях.

«Компания продолжает открытый диалог с партнёрами в поиске совместных решений для восполнения отставания в погрузке, возникающего в том числе из-за невыполнения некоторыми грузоотправителями своих обязательств», – говорится в сообщении РЖД.

Фото: РЖД