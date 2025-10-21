Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2025 года выросли на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 31,8 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 26,5 млн тонн, на 20,2% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 23,5 млн тонн (+23,6%), Юга – 2,9 млн тонн (-0,3%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 5,3 млн тонн, на 36,6% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

Всего в январе-августе 2025 года на сети железных дорог было погружено 52,5 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (14,1 млн тонн, +3,9%), Мурманской области (11,4 млн тонн, +2%) и Вологодской области (4,5 млн тонн, +19,5%).

