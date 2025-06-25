РЖД создают цифровую станцию

РЖД запустят первую полностью цифровую железнодорожную станцию в 2026 году. Как сообщает компания в своем телеграм-канале, об этом заявил глава компании Олег Белозёров на заседании Научно-технического совета РЖД, посвящённого реализации проекта.

В качестве пилотной площадки выбрана станция Челябинск-Главный. Здесь с 2023 года тестируются все новейшие технические и технологические решения.

«В этом году завершается большое число строительных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В следующем году мы впервые в истории будем проводить масштабную работу по комплексному запуску сложнейшей системы цифровой станции», – отметил Олег Белозёров.

Цифровая железнодорожная станция – это комплекс цифровых решений для организации работы сортировочной станции. Их внедрение позволит автоматизировать и роботизировать две трети работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции.

Для реализации проекта разработано 25 программно-аппаратных комплексов и 14 автоматизированных систем. Они будут управлять маневровыми локомотивами и сортировочным процессом, включая сцепку и расцепку вагонов при помощи роботов, а также контролировать техническое состояние подвижного состава

Человек не исключается из технологического процесса, подчеркнули в РЖД, меняются его функции. Теперь он будет контролировать процесс.

До конца этого года на станции Челябинск-Главный планируется провести эксплуатационные и приёмочные испытания 23 систем и завершить строительство 12 объектов.

Фото: Никита Маренинов/2gis.ru via pchela.news