Цифровая трансформация флота СахМП

«Сахалинское морское пароходство» успешно завершило испытания новой системы диспетчеризации флота, сообщила в своем телеграм-канале ГК «Дело», в состав которой входит пароходство.

Система состоит из трёх модулей — судового, берегового и ГИС-портала. Вместе они обеспечивают обмен данными в реальном времени, анализ маршрутов, погодных условий, а также ведение архивов перемещений флота и сбор информации.

Это снижает нагрузку на персонал, позволяет системно контролировать процесс перевозок и формировать отчётность для принятия управленческих решений.

Она обеспечивает переход от разрозненных программ с ручной обработкой к одному цифровому продукту, который автоматизирует и упрощает все процессы.

Испытания прошли на теплоходе «Симушир» СахМП. Результаты позволили отладить программу и подготовить инструкции для дальнейшего внедрения — в ближайшее время систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию на всех судах пароходства.

Фото: ГК «Дело»