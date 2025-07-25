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Цифровая трансформация флота СахМП
25.07.2025

Цифровая трансформация флота СахМП

    • «Сахалинское морское пароходство» успешно завершило испытания новой системы диспетчеризации флота, сообщила в своем телеграм-канале ГК «Дело», в состав которой входит пароходство.

    Система состоит из трёх модулей — судового, берегового и ГИС-портала. Вместе они обеспечивают обмен данными в реальном времени, анализ маршрутов, погодных условий, а также ведение архивов перемещений флота и сбор информации.

    Это снижает нагрузку на персонал, позволяет системно контролировать процесс перевозок и формировать отчётность для принятия управленческих решений.

    Она обеспечивает переход от разрозненных программ с ручной обработкой к одному цифровому продукту, который автоматизирует и упрощает все процессы.

    Испытания прошли на теплоходе «Симушир» СахМП. Результаты позволили отладить программу и подготовить инструкции для дальнейшего внедрения — в ближайшее время систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию на всех судах пароходства.

    Фото: ГК «Дело»


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