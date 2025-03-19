ГК «Дело» инвестировала 24 млрд рублей в 2024 году

Объём инвестиций Группы компаний «Дело» в 2024 году составил 24 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2023 году, сообщили SeaNews в группе. Всего c 2014 года в транспортную инфраструктуру страны группа вложила 171 млрд рублей.

В 2024 году основные средства были направлены на модернизацию сети собственных железнодорожных и морских контейнерных терминалов, обновление парка вагонов и контейнеров, наращивание мощностей для глубоководной перевалки зерна, а также цифровизацию.

Одними из ключевых проектов 2024 года стали старт реконструкции причала контейнерного и расширение мощностей зернового терминалов в Новороссийске, модернизация «сухих» терминалов в Забайкальском и Пермском краях, Челябинской, Ростовской и Ленинградской областях, наращивание мощности для перевалки навалочных грузов на балтийских терминалах.

«С 2014 года мы вложили уже более 170 млрд рублей в развитие транспортных и логистических мощностей. В прошлом году, цифра хорошо известна нам, сейчас подбиваем отчётность за прошлый год, 24 млрд рублей. В основном это вложения в модернизацию и обновление нашего контейнерного парка, парка железнодорожных фитинговых платформ. Мы развиваем наземные терминалы. Ну конечно не забываем о морских терминалах, видя перспективы увеличения внешней торговли России», — отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

Фото: ГК «Дело»