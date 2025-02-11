Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов

В январе 2025 года верфи Южной Кореи обогнали китайские, получив 62% мировых заказов по тоннажу, сообщает Maritime Executive со ссылкой на свежий отчет Clarkson Research. Для сравнения, в декабре прошлого года корейские судостроители получили 6% мировых заказов, тогда как китайские – 82%.

Так, в январе на корейских верфях было законтрактовано строительство судов суммарной валовой вместимостью 900 тыс. CGT (компенсированных валовых тонн). Китай же получил 19% от суммарного заказанного тоннажа, или 270 тыс. CGT.

В январском портфеле заказов корейских верфей в числе прочего 13 газовозов – одно судно построит Samsung Heavy Industries, остальные – HD Korean Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE). «Заказы у Южной Кореи на суда с более высокой стоимостью, крупнотоннажные. Китайцы получили заказ на 21 судно, но с более низкой стоимостью», – поясняют в Clarkson Research.

В целом, Китай продолжает доминировать в глобальном портфеле заказов. Его доля по тоннажу составляет 58%, или 91,5 млн CGT. На Южную Корею приходится 24% заказов, или 37 млн CGT.

В целом, корейские верфи имеют позитивный прогноз на 2025 год. Так, HD KSOE увеличила свой прогноз на 30% относительно с целевого показателя 2024 года. «Samsung Heavy Industries еще не опубликовал результаты за 2024 год и свой прогноз, но в компании отмечают, что прогноз на этот год немного выше, чем в прошлом. Hanwha Ocean отметила, что ожидает стабильного роста в 2025 году», – пишет издание.

В 2024 году операционная прибыль HD Hyundai Heavy Industry увеличилась почти на 50%, рост консолидированной выручки составил 10%. Прибыль HD KSOE выросла на 400% и превысила 960 млн долларов, при этом продажи увеличились на 20% до 17,5 млрд долларов.

Hanwha Ocean в прошлом году продолжила реструктуризацию бывшей Daewoo Shipbuilding (DSME) и впервые с 2020 года достигла прибыли. Продажи Hanwha Ocean по итогам прошлого года составили порядка 7,5 млрд долларов, операционная прибыль – 166 млн долларов.

О прибыли сообщают и корейские судостроительные компании среднего размера. Так, годовая прибыль HJ Shipbuilding составила 6,3 млн долларов, несмотря на снижение выручки на 13%.

«Корейские судостроители совершенствуют свою бизнес-стратегию. Например, KSOE продолжает уделять больше внимания «зеленым» технологиям и автоматизации, а также получает заказы на СПГ-газовозы, – пишет Maritime Executive. – В марте компания планирует подать свою первую заявку в тендере на контракт по судоремонту, связанный с ВМС США, и рассчитывает на два-три контракта в 2025 году. В прошлом году Hanwha Ocean получила первые два контракта с ВМС США на ремонт судов и нацеливается еще на шесть контрактов, в дополнение к строительству СПГ-газовозов, подводных лодок и двухтопливных контейнеровозов, работающих на СПГ».

Напомним, в 2018 году корейские судостроители на рынке доминировали. Потеря части рынка происходит на фоне конкуренции с Китаем, который быстрыми темпами наращивает свои судостроительные мощности и расширяет присутствие в сегментах судостроения с более высокой стоимостью.

Фото: Hanwha Ocean