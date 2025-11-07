Вместимость контейнерного флота MSC превысила отметку в 7 млн TEU

Провозные мощности контейнерного флота MSC превысили отметку в 7 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на Alphaliner. При этом портфель заказов MSC в настоящее время составляет чуть более 2 млн TEU.

На прошлой неделе MSC приобрел у китайского перевозчика Hainan Yangpu Newnew Shipping контейнеровоз «Newnew Star 2» вместимостью 3,5 тыс. TEU, построенный в 2007 году.

«По данным Alphaliner, контейнеровоз будет переименован в «MSC Rabat IV»», — пишет издание.

Таким образом, действующий флот MSC превышает в совокупности флот членов альянса Gemini Cooperation (Maersk и Hapag-Lloyd), а также союза Premier Alliance, куда входят Yang Ming, HMM и ONE.

Во флоте MSC порядка 400 контейнеровозов, приобретенных на вторичном рынке. За последние 10 лет MSC линия утроила свой флот благодаря масштабной кампании по строительству новых судов и выходу на рынок подержанных судов.

В начале 2022 года MSC стала крупнейшей в мире линией по вместимости контейнерного флота, обогнав Maersk, который возглавлял рейтинг более 25 лет.

