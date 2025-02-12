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Портфель заказов на контейнеровозы в ближайшее время достигнет 9 млн TEU
12.02.2025

Портфель заказов на контейнеровозы в ближайшее время достигнет 9 млн TEU

    • Мировой портфель заказов на контейнеровозы растет рекордными темпами. На этой неделе Hapag-Lloyd заказал новую серию из шести контейнеровозов — 17-тысячников. Как сообщает Splash, к немецкому перевозчику в ближайшее время присоединятся CMA CGM и Evergreen, которые планируют разместить заказы на несколько контейнеровозов. С учетом этих контрактов глобальный портфель заказов достигнет отметки 9 млн TEU.

    По данным Alphaliner, Evergreen намерен построить 11 контейнеровозов серии Megamax вместимостью 24 тыс. TEU. В свою очередь, CMA CGM планирует подписать контракт с китайской верфью CSSC на еще одну серию судов вместимостью 18 тыс. TEU. При этом недавно французская линия разместила заказ на двенадцать 18-тысячгиков на корейской верфи HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

    В MB Shipbroking отмечают, что многие заказы обсуждаются как с корейскими, так и с китайскими верфями. В связи с довольно-таки ограниченным спросом на танкеры, газовозы и балкеры, большинство верфей сосредоточены на проектах по строительству контейнеровозов. «В результате мы видим стабилизацию цен на строительство, с более низкими процентными ставками, то есть, в целом, смягчение оплаты», – поясняет судовой брокер.

    По данным BIMCO, на конец 2024 года глобальный портфель заказов достиг 8,3 млн TEU, что является рекордом по сравнению с предыдущим максимумом в 7,8 млн TEU – на начало 2023 года.

    С подтверждением новых заказов первые 6 недель этого года глобальный портфель заказов впервые превысит 9 млн TEU.

    В настоящее время вместимость мирового контейнерного флота составляет 31,7 млн TEU. В июне прошлого года глобальные провозные мощности достигли 30 млн TEU.

    «Темпы роста мирового контейнерного флота поражают. Отрасли потребовалось порядка 50 лет, чтобы достичь отметки в 5 млн TEU в 2001 году. Для сравнения, скачок с 20 млн TEU до 30 млн TEU был достигнут всего за семь лет», – резюмирует здание.

    Фото: Evergreen


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