Hapag-Lloyd построит еще одну серию контейнеровозов

Hapag-Lloyd заказал новую серию контейнеровозов на южнокорейской верфи Hanwha Ocean, сообщает Splash.

Верфь построит для перевозчика шесть контейнеровозов с двухтопливными двигателями и вместимостью 16,8 тыс. Стоимость каждого судна оценивается в 200 млн долларов. Поставка контейнеровозов запланирована в период с 2027 по 2028 год.

Напомним, осенью прошлого года Hapag-Lloyd подписал контракт на 12 двухтопливных 17-тысячников на китайской верфи Yangzijiang Shipbuilding. Их строительство было обеспечено «зеленым» финансированием. Сделка включала опциона еще на 6 контейнеровозов с поставкой 2028 и 2029 году.

Hapag-Lloyd уже заказывал у Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) контейнеровозы — 23-тысячники. Это было в 2020 и 2021 году.

Фото: Hanwha Ocean