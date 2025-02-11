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Hapag-Lloyd построит еще одну серию контейнеровозов
11.02.2025

Hapag-Lloyd построит еще одну серию контейнеровозов

    • Hapag-Lloyd заказал новую серию контейнеровозов на южнокорейской верфи Hanwha Ocean, сообщает Splash.

    Верфь построит для перевозчика шесть контейнеровозов с двухтопливными двигателями и вместимостью 16,8 тыс. Стоимость каждого судна оценивается в 200 млн долларов. Поставка контейнеровозов запланирована в период с 2027 по 2028 год.

    Напомним, осенью прошлого года Hapag-Lloyd подписал контракт на 12 двухтопливных 17-тысячников на китайской верфи Yangzijiang Shipbuilding. Их строительство было обеспечено «зеленым» финансированием. Сделка включала опциона еще на 6 контейнеровозов с поставкой 2028 и 2029 году.

    Hapag-Lloyd уже заказывал у Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) контейнеровозы — 23-тысячники. Это было в 2020 и 2021 году.

    Фото: Hanwha Ocean 


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