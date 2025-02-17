«Океанский морской флот. Made in Russia?» -1

Объем перевалки сухих грузов через порты России и сопредельных стран в 2024 году составил 450 млн тонн, из них собственным флотом – всего 30 млн тонн, или 7%. Львиная доля приходится на иностранных перевозчиков, сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (ЦНИИМФ) Сергей Буянов в ходе бизнес-завтрака «Океанский морской флот. Made in Russia?», организованного C-Shipping. В советские времена собственным флотом страна перевозила 40% сухих грузов. Сможет ли Россия без собственного флота не только удержать, но и нарастить торговлю с другими странами, какой флот нужен нашей стране и где его создавать – об этом говорили участники мероприятия.

Океанский ли?

России нужен морской флот в соответствии с ее потребностями, грузовой базой и в соответствии с возможностями, подчеркивает С. Буянов.

«Я хочу начать с дискуссионного вопроса. Нужен ли для России современный сухогрузный контейнерный флот и, ключевое слово, океанского плавания? Мой личный ответ — не нужен. Что я понимаю под океанским плаванием. Вот был я в Шанхае. Кто был там, возможно, видели: морской порт – километров 25 в море отсыпана дорога, 50 контейнерных терминалов. Вот туда, к этому порту подходят контейнеровозы океанского плавания, 18-20 тыс. TEU», — пояснил С.Буянов.

Эти возможности в России, подчеркнул он, ограничены осадкой морских портов. «Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Новороссийск, извините, это 14−17 метров».

России нужны контейнеровозы вместимостью 5-6 тыс. TEU, приходит к выводу С.Буянов. «Пусть не океанские, это нормальные, хорошие морские суда, которые могут работать на благо Российской Федерации, перевозя ее внешнеторговые грузы».

Груз есть, собственных судов – мало

Развитие российской логистики идет – грузы есть, были и будут, как и в мире – несмотря на нестабильную ситуацию. В России грузовая база обеспечена на многие годы. Есть что возить, вопрос — чем возить.

По данным, приведенным С.Буяновым, по итогам 2024 года российские порты перевалили 441 млн тонн сухих грузов, в том числе навалочных грузов – 250 млн тонн, из них угля – 188 млн тонн, минеральных удобрений – 42 млн тонн, руды – 13,5 млн тонн, насыпных грузов – 80 млн тонн, зерна – 75 млн тонн, генеральных грузов – 42 млн тонн, грузов в контейнерах – 55,5 млн тонн.

Эта грузовая база распределяется по бассейнам так: Арктический бассейн обработал 26 млн тонн, Азово-Черноморский — 131,3 млн, Дальневосточный — 154,35 млн, Балтийский – 123,8 млн тонн, Каспийский – 5 млн тонн.

«В Балтийском бассейне как распределяются грузы по портам: Большой порт Санкт-Петербург — 45,6 млн тонн, Усть-Луга, в которую не верили господа из стран Балтии, — 66 млн тонн сухих грузов, Калининград – 8,4 млн тонн, Выборг и Высоцк – по 1,9 млн тонн», — сказал С. Буянов.

«Таким образом, ответ на вопрос, есть ли у нас грузовая база, — конечно, есть, она гигантская», — подытожил спикер, предположив, что в целом ежегодно России надо перевозить порядка 900 млн тонн отечественных грузов.

При таких объемах потребность в отечественных судах очевидна. Но поспевают ли российские судостроительные предприятия за спросом? По данным С.Буянова, в 2022 году в России было построено 19 морских судов и судов «река-море», в 2023 году — 23 судна, в 2024 году — 24 судна. Всего за три года российские верфи сдали в эксплуатацию 66 судов, из них девять танкеров, два парома, шесть контейнеровозов, 14 сухогрузов, 18 самоходных барж. Всего же на январь 2025 года морской флот России насчитывает 1277 судов суммарным дедвейтом 13,5 млн тонн.

«Деньги есть, а строить негде»

Потребность в отечественных судах чрезвычайно высока. России нужны балкеры ледового класса дедвейтом до 120 тыс. тонн, в том числе для вывоза угля по Северному морскому пути, универсальные суда ледового класса, зерновозы, рефрижераторные суда, паромы.

«Нам нужны зерновозы, экспорт зерна – 75 млн тонн. Кто нам его возит? Мы маленькими судами возим. Ну, сделаны два проекта, насколько я помню, зерновозы 40 и 60 тыс. тонн. Проекты готовы. Где их нам построить? Это вопрос завис. Деньги есть, осталось только найти то «золотое» место», – сказал С.Буянов.

Всякий раз, когда речь заходит о возможности России расширить отечественный флот и ускорить собственное судостроение, любой, самый амбициозный план натыкается на вопрос – а где строить? Какие предложения были у экспертов, читайте в следующем материале с делового завтрака.

Фото: SeaNews