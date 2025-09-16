Информационно-аналитическое агентство
Новый буксир для Арктики
16.09.2025

Новый буксир для Арктики

    • На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы в Керчи состоялась церемония закладки нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060, сообщается на сайте Росморречфлота.

    Судно пополнит флот Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и будет работать в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря. По завершении строительства его доставят в Арктику по внутренним водным путям.

    Судно рассчитано как на буксировку, так и на другие работы – противоаварийные, пожарные, поисково-спасательные.

    «На Северном морском пути растёт объём перевозок, в этой связи «Росморпорт» развивает и обновляет свой буксирный флот в Арктике. Мощное судно класса Arc6 как раз способно работать в сложных ледовых условиях, присущих Крайнему Северу. Кроме того, мы будем использовать буксир для доставки лоцманов на танкеры», – отметил заместитель директора Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Валерий Яковенко.

    Буксир проекта NE060 представляет собой стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора и машинным отделением в его средней части, где расположены 2 дизельные энергетические установки, приводящие в движение полноповоротные винторулевые колонки. 4 водонепроницаемые переборки делят буксир на 5 водонепроницаемых отсеков.

    Судно обладает высокой манёвренностью – небольшой угол наклона форштевня уменьшает сопротивление льда. Оно оборудовано пунктом коллективной безопасности для защиты экипажа в предаварийных ситуациях при работе с СПГ-танкерами.

    Буксир имеет компактную надстройку с рулевой рубкой, большую кормовую и просторную носовую части палубы. Он оснащен буксирной лебёдкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищён ледовым поясом, ледовыми и дополнительными шпангоутами.

    Фото: Росморречфлот


    




