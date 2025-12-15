Пятый арктический буксир-спасатель для Морспасслужбы

Пятый арктический буксир-спасатель проекта NE025 «Фавор» принят в состав флота Морспасслужбы, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

Акт приёма-передачи нового судна подписали в морском порту Архангельск, где и будет приписан буксир.

Судно построено на Окской судоверфи в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и будет использоваться на трассах Севморпути.

Своё название буксир-спасатель получил в честь горы Фавор на Соловецких островах.

Фото: Росморречфлот