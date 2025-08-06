«Владимир Ерыгин», пароход и человек

Третье судно проекта RSD71, сухогруз «Владимир Ерыгин», вышел в свой первый рейс после погрузки пшеницей из порта Тольятти, сообщили SeaNews в Волжском пароходстве. Тремя месяцами ранее вышел в рейс второй теплоход серии RSD71 «Леонид Багров», а четыре месяца назад – флагман серии «Конструктор Егоров».

Судно названо в честь Владимира Владимировича Ерыгина — руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» (2014-2020), почетного работника морского флота, почетного работника транспорта России.

Проект сухогруза разработан Морским инженерным бюро и является продолжением проекта RSD59. Основное преимущество RSD71 перед другими современными судами – его универсальность, гарантирующая эффективную работу как в море с дедвейтом 7159 тонн, так и в реке с дедвейтом 4381 тонна. Усовершенствованная конструкция сухогруза позволяет расширить географию перевозок и доставлять грузы в порты, куда по своим габаритам не могут заходить суда проекта RSD59.

Новый теплоход отвечает современным экологическим стандартам Международной морской организации (IMO) в части сокращения выбросов в атмосферу. Его двигатели оснащены системой очистки выхлопных газов, уменьшающей выбросы оксидов азота (NOx), которая соответствует требованиям стандарта Tier III международной конвенции МАРПОЛ.

Кроме того, сухогруз оборудован передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения, в том числе системой IP-телефонии и терминалом спутниковой связи VSAT. В терминал интегрирован модем Gilat, который обеспечит судно спутниковым интернетом с безлимитным трафиком. На мачте т/х «Владимир Ерыгин» установлена новая модель мультимодема GSM с более современным модулем для повышения качества интернет-сигнала.

Габаритная длина судов проекта RSD71— 119,96 м, ширина — 16,9 м, высота борта — 6 м. Класс РС: КМ µ Ice2 R2 АUT1-ICS BWM(T) CONT (deck and hold) DG (bulk; pack) DE-Tier III A-Thuster (M) General dry cargo.

Осадка варьируется в зависимости от условий эксплуатации: 4,9 м в море и 3,6 м в реке. Мощность ГД 2 x 1200 кВТ. Вместительный грузовой трюм объемом 9063 куб. м. с размерами (L/B/H) 83,85 x 12,24 x 9,00 позволяет эффективно использовать судно для перевозок различных видов груза, в т.ч. крупногабаритных грузов и контейнеров. Автономность составляет 20 суток, а скорость — 10,7 узлов.

Фото: Волжское пароходство