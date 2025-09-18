Информационно-аналитическое агентство
ОСК спустила на воду сухогруз проекта RSD59
18.09.2025

ОСК спустила на воду сухогруз проекта RSD59

    • На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Рабочая конструкторская документация судна была выполнена Волго-Каспийским конструкторским бюро ОСК. Об этом SeaNews сообщили в ОСК.

    Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта RSD59 морского и смешанного (река-море) плавания класса «Волго-Дон макс» оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Эти суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и универсальностью. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.

    Технические характеристики проекта RSD59:

    • длина – 140,88 м;
    • ширина – 16,98 м;
    • высота борта – 6 м;
    • дедвейт река/море – 5128/7535 т;
    • объем грузовых трюмов – 11292 м;
    • количество трюмов – 2;
    • осадка река/море – 3,6/4,53 м;
    • автономность, сутки – 20/12;
    • класс судна – КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).

    Фото: ОСК


  •  




