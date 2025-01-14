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«Лотос» приступил к швартовным испытаниям танкера-химовоза
14.01.2025

«Лотос» приступил к швартовным испытаниям танкера-химовоза

    • На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта приступили к швартовным испытаниям судна проекта RST 25/7 «Волготранс-2502». Танкер строится по заказу предприятия ОСК «Машпромлизинг», в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов ОСК, для последующей передачи в лизинг судоходной компании-заказчику. Об этом сообщает пресс-служба ОСК,

    На танкере запущены главные двигатели, проведены пуско-наладочные работы якорно-швартовных лебедок, гидравлических станций подъема мачт и грузовых устройств. Ведутся подготовительные работы по запуску судовой подстанции в составе вспомогательных и аварийного дизель-генераторов.

    Специалистам завода необходимо будет закрыть 79 швартовных удостоверений, включающих в себя судовые системы, радионавигационное, общесудовое и спасательное оборудование, а также вспомогательную и главную энергетическую установку.

    Танкер полностью соответствует международным требованиям для перевозки нефтепродуктов, включая двухотсечную непотопляемость, и удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути.

    Судно с шестью грузовыми танками предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60ºC, а также растительных масел и химических грузов. Имеется возможность одновременно перевозить грузы двух разных сортов.

    Параллельно с пуско-наладочными работами на танкере ведется формирование жилых, служебных и бытовых помещений.

    Основные характеристики:

    • длина — 139,99 м;
    • ширина — 16,60 м;
    • осадка в море/реке — 4,175 / 3,60 м;
    • дедвейт в море (Т=4,175) / в реке (Т=3,60) — 6613 / 5132 т;
    • мощность и тип ГД — 2 х 1200 кВт;
    • скорость хода — 10,5 ± 0,3 узлов.

    Фото: ОСК


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