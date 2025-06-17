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Начаты швартовные испытания дока-понтона «Амурец»
17.06.2025

Начаты швартовные испытания дока-понтона «Амурец»

    • На новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, строящимся на Амурском судостроительном заводе ОСК, начались швартовные испытания. Как сообщили SeaNews в корпорации, в соответствии с графиком строительства они продлятся до конца июня. Проект разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» и строится в рамках доковой программы корпорации.

    Специалистам предприятия предстоит испытать пять систем дока-понтона – системы погружения и всплытия, продувки балласта, монометрию, прочность корпуса и произвести пробное погружение.

    На текущий момент уже проверена герметичность корпуса порожнего судна. Далее строители погрузят на стапель-палубу доковое опорное устройство весом 188 тонн и произведут пробное погружение. Это самое серьезное испытание, при котором заказ должен погрузиться на предельно допустимую глубину. Испытания систем заказа будут проводиться при полной его загрузке.

    Новый док-понтон предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также для спуска судов на воду. Док-понтон строится для выполнения производственной программы Амурского судостроительного завода ОСК.

    Доковая программа ОСК направлена на строительство новых и модернизацию существующих судоподъемных и гидротехнических сооружений предприятий корпорации по схеме опережающего финансирования, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

    Фото: ОСК


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