Уникальное судно для подводно-технических работ в Арктике

Объединенная судостроительная корпорация представила новую концептуальную разработку ‒ судно «Спрут» для подводно-технических работ в арктических морях, способное выполнять широкий спектр задач на глубинах до 2000 метров.

Как сообщили SeaNews в ОСК, судно обеспечения подводно-технических работ на морских нефтегазопромыслах «Спрут» ледового класса Arc-5 проекта 22980, разработанное конструкторским бюро ОСК «Алмаз», предназначено для обслуживания подводного нефтепромыслового оборудования, инспекции и ремонта подводных частей морских сооружений и трубопроводов, а также выполнения иных подводно-технических операций в условиях арктических морей.

Оно позволяет устанавливать конструкции на морское дно, монтировать подводное оборудование, проводить исследования, инженерно-геологические и экологические изыскания, а также выполнять вспомогательные гидрометеорологические наблюдения. Кроме того, судно может участвовать в операциях по оказанию помощи аварийным подводным лодкам.

В качестве оснащения «Спрут» предусмотрен в нескольких вариантах конфигурации ‒ для работы с обитаемыми и необитаемыми подводными аппаратами, а также с глубоководным водолазным комплексом (ГВК) с колоколом, обеспечивающим работу водолазов на глубине до 500 метров.

При необходимости судно может быть дооборудовано кормовой П-образной рамой для спуска и подъема комплекса для размещения на борту обитаемого подводного аппарата «Ясон», разработанного конструкторским бюро ОСК «Малахит». Аппарат «Ясон», строящийся в настоящий момент на предприятии ОСК Севмаш, предназначен для выполнения инспекционных и поисковых работ, а также обследования подводных объектов на больших глубинах.

Без каких-либо доработок «Спрут» способен разместить на борту автономные подводные необитаемые аппараты (АНПА) «Аргус-Д» и «Аргус-И», разработанные конструкторским бюро ОСК «Рубин». АНПА «Аргус-Д» предназначен для доставки и развертывания оборудования на морском дне, а «Аргус-И» выполняет функции инспекции и мониторинга состояния подводной инфраструктуры. В такой конфигурации возможно проработать различные варианты компоновки оборудования для оптимального решения поставленных задач.

Среди преимуществ судна в сравнении с зарубежными аналогами в ОСК выделяют высокий ледовый класс Arc-5 и уникальное размещение основных подводно-технических средств в закрытых эллингах со спуском через шахты, что обеспечивает возможность круглогодичной эксплуатации в сложных условиях Арктики. Судно также оснащено современным приборно-аппаратурным комплексом для обнаружения течей в подводных нефтегазопроводах, имеет просторную рабочую палубу и широкий набор специализированного технического и грузового оборудования.

Судно рассчитано на размещение 42 специалистов (и до 60 ‒ в варианте с ГВК) и 36 членов экипажа. Длина судна ‒ 108,5 метра, ширина ‒ около 18 метров, скорость хода ‒ до 15 узлов. Дальность плавания составляет не менее 6000 миль, автономность по запасам провизии и пресной воды ‒ до 40 суток.

Как рассказал на Петербургском газовом форуме представитель Центрального морского конструкторского бюро ОСК «Алмаз» Тимофей Новый, судно, имеющее ледовый класс Arc5, идеально подходит для операций на континентальном шельфе, включая Арктику и Северный морской путь. Конкретные маршруты и области применения будут зависеть от потребностей заказчика и условий эксплуатации. «Судно, – подчеркнул он, – создано с учётом нашего предыдущего опыта проектирования и эксплуатации судов отечественного производства, обеспечивая максимальную степень импортозамещения. Сейчас мы представляем концепцию проекта, поэтому речь идёт о перспективе реализации судна в будущем».

Визуализация: ОСК