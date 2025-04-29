ОСК передала заказчику новый танкер-химовоз «Азимут-1»

Южный центр судостроения и судоремонта ОСК завершил строительство танкера-химовоза проекта 00216М «Азимут – 1». Акт приема-передачи судна подписан с ООО «Евразия-Шиппинг Каспий», сообщает пресс-служба ОСК.

Танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Грузовое судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до температуры 60 °C. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

Это второе судно проекта, строительство которого велось на астраханской верфи ОСК. Первый танкер-химовоз проекта 00216М передан в эксплуатацию в 2023 году.

Основные характеристики проекта 00216М:

длина наибольшая – 141,0 м;

ширина расчетная – 16,7 м;

высота борта – 6,0 м;

дедвейт в пресной воде при осадке 3,60 м – около 5,3 тыс. тонн;

дедвейт в морской воде при осадке 4,6 м – около 7,9 тыс. тонн;

автономность – 15 суток;

скорость – около 10 узлов;

экипаж/количество мест – 12/13 чел.

Фото: ОСК