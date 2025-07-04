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«Балтийский завод» внедряет крупноблочное строительство
04.07.2025

«Балтийский завод» внедряет крупноблочное строительство

    • Специалисты «Балтийского завода» ОСК выполнили очередной этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка». Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, на судно успешно погружен и установлен укрупненный насыщенный блок секций жилой надстройки.

    Трехъярусная конструкция весом более 300 тонн была доставлена к месту строительства и поднята на борт с использованием плавучего крана «Демаг» при поддержке нескольких буксиров. Габариты установленного блока составляют: длина – более 22 метров, ширина – 21 метр, высота – 7 метров.

    «Балтийцы впервые установили на ледокол проекта 22220 укрупненный и блок секций жилой надстройки. В нем уже смонтированы трубопроводы вентиляции и общесудовых систем, двери, иллюминаторы, электрослесарное насыщение, – отметил генеральный директор «Балтийского завода» ОСК Александр Коновалов. – Мы восстанавливаем свои компетенции и будем развивать технологию крупноблочного строительства. В планах­ работа с более насыщенными и крупными конструкциями весом от 800 тонн».

    В установленном на «Чукотку» блоке разместятся помещения для комфортного размещения экипажа: каюты, зоны отдыха, санитарно-бытовые и другие служебные помещения. После завершения монтажа корпусных конструкций специалисты завода приступят к обстройке этих помещений.

    Укрупненные интегрированные блоки изготавливаются на Балтийском заводе в рамках подготовки к переходу на технологию крупноблочного строительства заказов.  Используя эту технологию, предприятие сокращает сроки строительства заказов и снижает трудоёмкость.

    Универсальный атомный ледокол «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Атомоходы предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

    Основные характеристики судов проекта 22220:

    • Длина габаритная – 173,3 м,
    • Ширина – 34 м,
    • Осадка – 10,5 м / 9,03 м,
    • Мощность – 60 МВт (на валах),
    • Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн,
    • Расчетный срок службы – 40 лет,
    • Численность экипажа – 54 человека.

    Фото: ОСК


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