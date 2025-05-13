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К 2036 году на Северном морском пути будет задействовано 51 судно
13.05.2025

К 2036 году на Северном морском пути будет задействовано 51 судно

    • Увеличение загрузки действующих предприятий судостроительной отрасли, создание судов для работы на Северном морском пути, привлечение высококвалифицированных специалистов – эти и другие задачи поставлены в актуализированной редакции Стратегии развития судостроительной промышленности. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба РФ.

    В новой редакции документа представлен актуальный анализ внутреннего и мирового спроса на суда, а также расширены горизонты планирования. Теперь они охватывают период до 2036 года и дальнейшую перспективу до 2050 года.

    Обновленная стратегия предполагает интенсивное развитие отрасли. Так уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%.

    Для достижения этих целей потребуется обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном соответствии с установленными сроками создания кораблей, а также увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050. Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается нарастить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году.

    Особый упор будет сделан на строительстве флота для работы на маршрутах Северного морского пути. К 2036 году число судов, курсирующих по этому направлению, должно увеличиться до 51, а к 2050 году – до 135.

    Также одним из главных направлений работы станет импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования – к 2036 году половина такой продукции будет выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.

    Еще одна цель обновленной стратегии – удвоение количества новых и модернизированных судоремонтных предприятий с трёхкратным увеличением объема судоремонта.

    Будущее отрасли невозможно представить без развития кадрового потенциала. Документ предполагает внедрение механизмов подготовки, привлечения и мотивации сотрудников судостроительных предприятий. Итогом этой работы должно стать увеличение общей численности работников отрасли с нынешних 166 тыс. человек до 190 тыс. в 2036 году и до 200 тыс. человек в 2050 году.

    Комментируя утвержденную стратегию на совещании с вице-премьерами 12 мая, М.Мишустин отметил, что в документе обозначены конкретные ориентиры по наращиванию производственных мощностей, строительству новых верфей, увеличению загрузки предприятий, а также по расширению программ проведения научных исследований и повышения инвестиционной привлекательности этой сферы.

    Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 28 октября 2019 года № 2553-р.


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