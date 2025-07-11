Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
11.07.2025

Глобал Портс занялся образовательной деятельностью

    • Дальневосточный терминал стивидорного холдинга Глобал Портс (входит в ГК «Дело») получил лицензию министерства образования Приморского края на осуществление образовательной деятельности по программе переподготовки по профессии «Машинист крана, крановщик». 

    Как сообщили SeaNews в холдинге, обучение проводят собственные аккредитованные эксперты из числа опытных работников терминала. Теоретический курс включает изучение конструкций и особенностей работы портовых кранов. Практику сотрудники проходят на действующих контейнерных перегружателях на пневмоколёсном и железнодорожном ходу (RTG и RMG).

    Первая группа в составе пяти сотрудников терминала завершила обучение. Они успешно сдали экзамены и получили свидетельства о переквалификации.

    Фото: Глобал Портс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2025
    Строить суда на корейских верфях будут узбеки
    В условиях дефицита рабочей силы Южная Корея привлекает иностранных рабочих.
    КадрыСудостроениеУзбекистанЮжная Корея
    0
    16.05.2025
    Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходства
    Запущены в работу навигационный тренажерный комплекс Navigator Pro 6000 и тренажер глобальной морской системы связи при бедствии COMM PRO 6000.
    Волжское пароходствоОбразованиеТренажерный центр
    0
    10.03.2025
    Горячая линия для морячек
    Международная морская благотворительная организация Sailors’ Society запустила круглоскточную горячую линию для курсантов и членов экипажей женского пола.
    Sailors’ SocietySkuldгорячая линияЖенщина на борту
    0
    18.02.2025
    Путейцев оденут в экзоскелеты
    Специальные костюмы будут носить те, кто занимается работами, которые требуют значительных физических усилий.
    КадрыперсоналРЖДЭкзоскелет
    0
    30.04.2025
    Глобал Портс увеличил емкость рефсклада терминала в Приморском крае
    В полтора раза
    Глобал ПортсКонтейнерный терминалПриморский крайрефсклад
    0
    09.01.2025
    Изменения в руководстве УК «Дело»
    ГК «Дело» сообщает о кадровых изменениях в руководстве управляющей компании.
    ГК "Дело"КадрыНазначенияТоп-менеджмент
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2025
    11.07.2025 Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2025
    10.07.2025 Контейнерный поезд Екатеринбург – Китай
    10.07.2025 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
    09.07.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    Госрегулирование Показать всё
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •