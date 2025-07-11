Глобал Портс занялся образовательной деятельностью

Дальневосточный терминал стивидорного холдинга Глобал Портс (входит в ГК «Дело») получил лицензию министерства образования Приморского края на осуществление образовательной деятельности по программе переподготовки по профессии «Машинист крана, крановщик».

Как сообщили SeaNews в холдинге, обучение проводят собственные аккредитованные эксперты из числа опытных работников терминала. Теоретический курс включает изучение конструкций и особенностей работы портовых кранов. Практику сотрудники проходят на действующих контейнерных перегружателях на пневмоколёсном и железнодорожном ходу (RTG и RMG).

Первая группа в составе пяти сотрудников терминала завершила обучение. Они успешно сдали экзамены и получили свидетельства о переквалификации.

Фото: Глобал Портс