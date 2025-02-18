Путейцев оденут в экзоскелеты

РЖД начали использовать промышленные экзоскелеты для сотрудников путевых машинных станций, сообщила компания в своем телеграм-канале. «Именно их руками сегодня выполняются тяжёлые работы, которые пока невозможно механизировать или автоматизировать», – пояснили в РЖД.

Специальные костюмы будут носить те, кто занимается подготовкой рельсов, их резкой и сверлением, а также другими работами, которые требуют значительных физических усилий.

При подъёме тяжестей экзоскелет становится дополнительным комплектом мышц для работника и принимает на себя около трети нагрузки.

Так, при переносе груза весом до 50 кг на 10 метров костюм не просто защитит позвоночник от компрессии, но и на 90% разгрузит мышцы спины, а при подъёме с пола предмета весом до 50 кг на уровень пояса возьмёт на себя половину веса.

В РЖД рассчитывают, что использование экзоскелетов не только повысит эффективность работы специалистов, но и снизит производственный травматизм, а, главное, поможет сохранить здоровье сотрудников.

Фото: РЖД