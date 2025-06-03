РЖД переводят на отечественное ПО все критичные бизнес-системы

Полный отказ от использования каких-либо иностранных решений в компании планируется к 2030 году. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, об этом в ходе ЦИПР-2025 рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«За три года импортозамещения ПО в РЖД не нарушили ни один из бизнес-процессов. Принципиальный момент: мы не просто замещаем импортный продукт на отечественный, а сразу закладываем требования, чтобы отечественные системы по функционалу были однозначно лучше, чем прежние решения. Когда ПО в производственном процессе невозможно поменять разом или это требует больших инвестиций, действуем постепенно», — сказал Е.Чаркин.

Говоря об оценке эффективности внедрения искусственного интеллекта он привёл в качестве примера систему интеллектуального коммерческого осмотра вагонов, которая уже внедрена на 61 пункте на сети РЖД.

На основе данных сканеров, лазеров и видеокамер система создаёт 3D-модель каждого вагона и находит даже минимальное смещение груза в пути следования. За 5 лет общий эффект от реализации проекта составил почти 1 млрд рублей.

Наиболее перспективными областями внедрения искусственного интеллекта Е.Чаркин назвал компьютерное зрение, предиктивное обслуживание инфраструктуры, планирование и моделирование производственных процессов.

Фото: РЖД