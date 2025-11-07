Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2025
07.11.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам октября 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17,3 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,1 млн тонн;
    • Красноярский край — 4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Республика Коми – рост на 28,8% за счет наращивания в 1,5 раза отправок цветной руды и в 5,8 раза нефтяных грузов,
    • Ивановская область – рост на 21% за счет увеличения в 4 раза отправок строительных грузов и
    • Республика Хакасия – рост на 16,3 за счет увеличения погрузки каменного угля на 18,8%.

    Фото: РЖД


  •  




