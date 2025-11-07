Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам октября 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17,3 млн тонн;

Свердловская область – 4,1 млн тонн;

Красноярский край — 4 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Республика Коми – рост на 28,8% за счет наращивания в 1,5 раза отправок цветной руды и в 5,8 раза нефтяных грузов,

Ивановская область – рост на 21% за счет увеличения в 4 раза отправок строительных грузов и

Республика Хакасия – рост на 16,3 за счет увеличения погрузки каменного угля на 18,8%.

Фото: РЖД