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Дефицит кадров на флоте: проблемы и перспективы
07.05.2025

Дефицит кадров на флоте: проблемы и перспективы

    • Тема кадрового дефицита в морской отрасли остается острой на протяжении последних лет. О причинах сложившейся ситуации и путях выхода из нее SeaNews рассказал Андрей Веревкин, заместитель директора департамента по крюингу ООО «Транзит».

    Дефицит кадров на флоте: проблемы и перспективыСудоходные компании сталкиваются с серьезными трудностями при подборе плавсостава, что создаёт значительные вызовы для всей отрасли. Мы видим, как нехватка опытных моряков и проблемы с подготовкой молодых специалистов становятся системной проблемой, требующей незамедлительных решений.

    Ключевые проблемы можно разделить на несколько категорий:

     

    1. Недостаток квалифицированных кадров.

    Молодые специалисты, только что окончившие вузы и колледжи, зачастую не готовы к самостоятельному несению ходовой вахты. Они испытывают недостаток практических навыков и уверенности в своих силах, что затрудняет их интеграцию в рабочий процесс.

    1. Возрастной фактор.

    Многие опытные моряки приближаются к пенсионному возрасту, а интерес молодёжи к морской профессии постепенно снижается. Престиж морского образования за последние 20 лет существенно упал, что привело к сокращению притока молодых специалистов.

    1. Сложности обучения и сертификации.  

    Получение необходимых конвенционных сертификатов требует значительных финансовых и временных затрат. Для многих молодых людей это становится серьёзным препятствием на пути к профессии.

    1. Условия труда и жизни.

    Работа в море — это тяжёлый труд в условиях изоляции от семьи и привычного окружения. Это также влияет на привлекательность профессии для новых поколений.  

    1. Изменения в технологиях.

    Современные суда требуют от моряков новых знаний и навыков. Однако далеко не все готовы к быстрой адаптации и обучению новым технологиям.

    1. Старые суда.

    Моряки всё чаще отказываются работать на устаревших судах, которые создают дополнительные риски для безопасности и комфорта экипажа. Новые суда предоставляют лучшие условия жизни, более надёжную технику и открывают больше возможностей для карьерного роста.

    1. Заработная плата.

    Моряки идут в море не за романтикой, а за достойной оплатой труда. Уровень заработной платы остаётся главным критерием при выборе компании.

    Какими качествами должен обладать современный моряк?

    Для того, чтобы успешно работать в море, специалисты должны обладать рядом профессиональных и личных качеств:

    Ответственность и строгое соблюдение процедур безопасности;

    Технические знания, практические навыки и знание английского языка;

    Быстрая реакция и умение принимать решения в критических ситуациях;

    Способность работать в команде;

    Физическая выносливость и хорошее здоровье;

    Коммуникационные навыки для взаимодействия с экипажем и береговыми службами;

    Адаптивность к изменениям в отрасли;

    Внимание к деталям и соблюдение мер безопасности.

    Что делать?

    Для решения проблемы кадрового дефицита необходимо комплексное взаимодействие государства, образовательных учреждений и судоходных компаний:  

    Требуются меры по повышению привлекательности морской профессии, включая улучшение условий труда, модернизацию флота и поддержку молодых специалистов на этапе обучения и сертификации.  

    Морская отрасль всегда была важным элементом мировой экономики, а её устойчивое развитие невозможно без квалифицированных кадров. Ситуация с обеспечением квалифицированными кадрами на флоте, к сожалению, остаётся сложной. Решение проблемы «кадрового голода» должно стать приоритетной задачей для всех участников рынка, ведь от этого зависит будущее судоходства и безопасность морских перевозок.

    Фото: ООО «Транзит»

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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