Первый экспортный поезд с флекситанками с ТЛЦ «Южный Порт»

В рамках совместного сервиса компаний «РЖД Логистика» и «Транзит» с терминально-логистического центра «Южный Порт» в Китай отправлен первый экспортный контейнерный поезд с грузом рапсового масла, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

По маршруту Люблино-Сортировочное (Московская железная дорога) – Гродеково (Дальневосточная железная дорога) – Чэнсян (Китайская железная дорога, Чэнду, КНР) отправлено 90 20-футовых универсальных контейнеров с грузом рапсового масла.

Перевозка осуществляется с использованием флекситанков, что позволяет безопасно транспортировать наливные грузы в стандартных контейнерах. Общий объём партии составляет около 2 тыс. тонн. Контейнерный поезд преодолеет более 10,5 тыс. км, ориентировочное транзитное время составит 20 суток.

При реализации проекта «РЖД Логистика» выступает грузоотправителем, а также обеспечивает комплекс терминальных услуг на территории ТЛЦ «Южный Порт», включая приём, обработку и подготовку контейнеров к отправке. Для ТЛЦ это первая отправка контейнерного поезда с экспортным грузом, а также первый проект, связанный с перевозкой наливных грузов во флекситанках.

Фото: «РЖД Логистика»