«ТрансКонтейнер» нарастил отправку поездов увеличенной длины

ПАО «ТрансКонтейнер» в 2025 году отправило более сотни поездов увеличенной длины – 100 и более условных вагонов – максимальное количество собственных составов со времени запуска данной технологии на российской железнодорожной сети.

Как сообщили SeaNews в компании, сотый состав увеличенной длины «ТрансКонтейнер» отправил из подмосковного Селятино, 20 декабря он прибыл на станцию Угольная (Владивосток). Поезд доставил в Приморье 207 TEU со скоропортящимися грузами и товарами народного потребления.

Общее число поездов, сформированных «ТрансКонтейнером» по данной технологии в этом году, уже почти на две трети превосходит показатели всего 2024 года, когда был отправлен 61 состав. При этом за счет новых точек погрузки, включая терминалы компании в Новосибирске и Красноярске, а также увеличения частоты курсирования расширена и география этого сервиса.

Проект реализуется с 2024 года совместно с ОАО «РЖД» в рамках работы по увеличению пропускной способности на наиболее востребованных участках инфраструктуры.

Технология, отмечают в «ТрансКонтейнере», показала свою эффективность в условиях ограничений пропускной способности Восточного полигона, которые отражались на сроках доставки. Кроме того, увеличение длины контейнерных поездов до 100 и более условных вагонов (при стандартном 71 условном вагоне) позволило ускорить оборот фитинговых платформ, сэкономить ресурсы тягового подвижного состава и число локомотивных бригад ОАО «РЖД» при вывозе большего объёма груза.

В планах на 2026 год — тиражирование данной технологии на новых направлениях и наращивание числа удлиненных составов.

Фото: «ТрансКонтейнер»