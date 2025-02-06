Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый жд сервис из Тольятти во Владивосток
06.02.2025

Новый жд сервис из Тольятти во Владивосток

    • Транспортная группа FESCO закольцевала маршрут регулярного железнодорожного сервиса FESCO Tolyatti Shuttle и запустила первый контейнерный поезд из Тольятти во Владивосток с экспортными грузами для стран Азии.

    Как сообщили SeaNews в группе, железнодорожные составы отправляются по маршруту со станции Жигулевское море (Куйбышевская железная дорога) до Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) с регулярностью два раза в месяц. Расчетное время в пути составляет 11 дней.

    Основу грузопотока FESCO Tolyatti Shuttle Eastbound формирует широкая номенклатура товаров, в том числе продукция химической промышленности. Также по запросу клиентов FESCO готова осуществить перевозку опасных грузов, обеспечить таможенное оформление и доставку «от двери до двери».

    Сервис ориентирован на транспортировку товаров из Самарской области и соседних регионов Поволжья на экспорт в Китай, Южную Корею, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии с использованием регулярных морских линий FESCO.

    Первый регулярный контейнерный поезд в рамках FESCO Tolyatti Shuttle Eastbound, груженный 152 TEU, отправился со станции Жигулевское море в ВМТП 4 февраля. Отправка следующего состава запланирована после 15 февраля.

    Напомним, регулярные железнодорожные перевозки из Владивостока в Тольятти FESCO запустила в сентябре 2024 года. 

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2025
    Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал
    В 2024 году поставок семечек из Поднебесной было на миллиарды
    КитайКонтейнерный поездТаможняУрал
    0
    28.01.2025
    Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%
    В 2024 году FESCO выполнила 179 рейсов на дальневосточных каботажных направлениях
    FESCO ВладивостокДальний Востоккаботажные перевозки
    0
    22.01.2025
    FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт
    По итогам 2024 года
    FESCO агропродукцияКитайКонтейнерные перевозки
    0
    30.01.2025
    FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
    На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU FESCO в 2024 году отправила морским […]
    FESCO ИндияНовороссийскСервис
    0
    27.01.2025
    Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    Доставила FESCO
    FESCO ДальрефтрансНовороссийскОАЭ
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.02.2025 Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%
    06.02.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2025
    06.02.2025 Новый жд сервис из Тольятти во Владивосток
    06.02.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 вырос на 18,5%
    05.02.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    05.02.2025 Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов
    Госрегулирование Показать всё
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •