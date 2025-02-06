Новый жд сервис из Тольятти во Владивосток

Транспортная группа FESCO закольцевала маршрут регулярного железнодорожного сервиса FESCO Tolyatti Shuttle и запустила первый контейнерный поезд из Тольятти во Владивосток с экспортными грузами для стран Азии.

Как сообщили SeaNews в группе, железнодорожные составы отправляются по маршруту со станции Жигулевское море (Куйбышевская железная дорога) до Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) с регулярностью два раза в месяц. Расчетное время в пути составляет 11 дней.

Основу грузопотока FESCO Tolyatti Shuttle Eastbound формирует широкая номенклатура товаров, в том числе продукция химической промышленности. Также по запросу клиентов FESCO готова осуществить перевозку опасных грузов, обеспечить таможенное оформление и доставку «от двери до двери».

Сервис ориентирован на транспортировку товаров из Самарской области и соседних регионов Поволжья на экспорт в Китай, Южную Корею, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии с использованием регулярных морских линий FESCO.

Первый регулярный контейнерный поезд в рамках FESCO Tolyatti Shuttle Eastbound, груженный 152 TEU, отправился со станции Жигулевское море в ВМТП 4 февраля. Отправка следующего состава запланирована после 15 февраля.

Напомним, регулярные железнодорожные перевозки из Владивостока в Тольятти FESCO запустила в сентябре 2024 года.

Фото: FESCO