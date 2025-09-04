В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс

Транспортная группа FESCO в дни проведения Восточного экономического форума ввела в эксплуатацию стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) портального типа на территории Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO).

В торжественной церемонии запуска приняли участие генеральный директор FESCO Пётр Иванов, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, начальник Дальневосточного таможенного управления ФТС России Дмитрий Жуков.

Как сообщили SeaNews в FESCO, новый комплекс портального типа стал первым в России, установленным в морском пункте пропуска. В мире внедрено всего несколько подобных решений — СИДК на территории ВМТП стал пятым. Комплекс разработан и произведён полностью на отечественной технологической базе.

СИДК позволяет сканировать контейнеры в потоке, круглосуточно, без выхода водителей тягачей из кабины. Внутри комплекса размещены рабочие места для сотрудников таможенных органов, обеспечивающих оперативную проверку данных.

Ввод в эксплуатацию СИДК вдвое ускорит проведение мер фактического таможенного контроля — до одних суток, тем самым сокращая общее время нахождения груза в порту. Новое оборудование полностью покрывает потребности ВМТП в области инспекционно-досмотровых операций.

Как отметил Д.Жуков, ввод в эксплуатацию портального СИДК позволит сократить время проведения фактического контроля, ускорить перевалку грузов в порту, повысить эффективность таможенного контроля и снизить непроизводственные затраты участников ВЭД.

Фото: FESCO