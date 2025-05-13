Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин
13.05.2025

FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин

    • Транспортная группа FESCO организовала первый прямой судозаход в порт Хошимин (Вьетнам) на своем сервисе FESCO Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии.

    Как сообщили SeaNews в группе, контейнеровоз FESCO «Sankt-Peterburg» прибыл на терминал SP-ITC в Хошимине 2 мая. В этот же день судно отправилось далее по регулярному маршруту линии FBOL.

    13 мая контейнеровоз совершит заход в индийский порт Мундра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается в начале июня. Транзитное время из Хошимина в Петербург составляет порядка 34 дней.

    «Несколько лет назад мы успешно связали напрямую порты Вьетнама с Владивостоком, теперь с целью оптимального распределения контейнерных потоков мы рассматриваем возможность соединить вьетнамские терминалы и с портом Санкт-Петербург. Первый судозаход нашего контейнеровоза в Хошимин в рамках линии FBOL продемонстрировал, что это может быть востребованным направлением для отправки грузов из ЮВА в Россию и обратно», — сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    FESCO, напомнили в группе, запустила сервис FBOL в 2023 году, став первой российской транспортной компанией, которая начала осуществлять перевозки между портами Китая, Индии и Санкт-Петербурга через Суэцкий канал с использованием собственных активов и без захода в порты Европы.

    В ротацию сервиса входят ключевые китайские порты Циндао, Ляньюньган, Шанхай, Нинбо, Яньтань, а также индийские — Нава-Шева и Мундра. Помимо этого, сервис FBOL c помощью фидерного сообщения соединен с портами Малайзии, Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, ОАЭ и других стран Азии.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2025
    Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    Доставила FESCO
    FESCO ДальрефтрансНовороссийскОАЭ
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0
    19.03.2025
    FESCO договорились с Taewoong Logistics
    О совместном развитии грузоперевозки между Россией и Южной Кореей
    FESCO Интермодальные перевозкиСоглашениеЮжная Корея
    0
    24.01.2025
    FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
    В 2024 году
    2024FESCO ВМТПИтоги
    0
    21.04.2025
    Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    Реализовывать проект будет структура бывшего совладельца и председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова
    FESCO Контейнерная линияНигерияНовороссийск
    0
    20.02.2025
    Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    Совместно с вьетнамской линией
    ZhongguВьетнамИндияКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2025 «МТК «Север – Юг: все двигается усилиями энтузиастов»
    14.05.2025 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2025
    14.05.2025 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2025: снижение на 0,4%
    13.05.2025 FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин
    13.05.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 увеличился на 4,6%
    12.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    15.05.2025 Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле ЕАЭС – Иран
    13.05.2025 Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС
    13.05.2025 К 2036 году на Северном морском пути будет задействовано 51 судно
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •