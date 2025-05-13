FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин

Транспортная группа FESCO организовала первый прямой судозаход в порт Хошимин (Вьетнам) на своем сервисе FESCO Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии.

Как сообщили SeaNews в группе, контейнеровоз FESCO «Sankt-Peterburg» прибыл на терминал SP-ITC в Хошимине 2 мая. В этот же день судно отправилось далее по регулярному маршруту линии FBOL.

13 мая контейнеровоз совершит заход в индийский порт Мундра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается в начале июня. Транзитное время из Хошимина в Петербург составляет порядка 34 дней.

«Несколько лет назад мы успешно связали напрямую порты Вьетнама с Владивостоком, теперь с целью оптимального распределения контейнерных потоков мы рассматриваем возможность соединить вьетнамские терминалы и с портом Санкт-Петербург. Первый судозаход нашего контейнеровоза в Хошимин в рамках линии FBOL продемонстрировал, что это может быть востребованным направлением для отправки грузов из ЮВА в Россию и обратно», — сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

FESCO, напомнили в группе, запустила сервис FBOL в 2023 году, став первой российской транспортной компанией, которая начала осуществлять перевозки между портами Китая, Индии и Санкт-Петербурга через Суэцкий канал с использованием собственных активов и без захода в порты Европы.

В ротацию сервиса входят ключевые китайские порты Циндао, Ляньюньган, Шанхай, Нинбо, Яньтань, а также индийские — Нава-Шева и Мундра. Помимо этого, сервис FBOL c помощью фидерного сообщения соединен с портами Малайзии, Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, ОАЭ и других стран Азии.

Фото: FESCO