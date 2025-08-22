Информационно-аналитическое агентство
FESCO разработала собственный флекситанк
22.08.2025

    • Транспортная группа FESCO сообщила, что разработала собственную модель флекситанка, специально предназначенную для перевозки наливных неопасных грузов в 40-футовых контейнерах.

    Группа также подготовила местные технические условия (МТУ) по размещению и креплению герметичного вкладыша в контейнерах, которые утверждены Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖД.

    Флекситанк представляет собой эластичную полимерную емкость объемом от 24 000 до 28 000 литров, предназначенную для перевозки жидких, в том числе пищевых грузов в 40-футовых контейнерах.

    Изделие выполнено из гибкого полимерного материала, устойчивого к воздействию окружающей среды. Особенностью флекситанка FESCO является многослойная структура с разными характеристиками, что улучшает изоляционные свойства, защищает от протечек и сохраняет целостность вкладыша при транспортировке. Специальные усиливающие вставки повышают механическую прочность и стойкость флекситанка к деформациям в процессе перевозки.

    «Новая разработка позволит FESCO масштабировать перевозки наливных грузов, так как 40-футовые контейнеры составляют более 80% парка нашей Группы. Это создаёт основу для увеличения частоты и географии таких отправок как внутри страны, так и на международных направлениях. В отличие от 20-футовых, новые флекситанки для 40-футовых контейнеров также позволяют эффективнее выстраивать экспортные маршруты в Китай через сухопутные погранпереходы. Кроме того, увеличенный объем флекситанка FESCO обеспечивает грузоотправителям дополнительную экономию за счёт меньшей стоимости перевозки в расчете на тонну груза», — отметил директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Руссол.

    Фото: FESCO


