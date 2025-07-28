Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию

Транспортная группа FESCO в партнерстве с логистическим оператором RATRACO (дочерней компанией Вьетнамских железных дорог) запустила прямой железнодорожный сервис FESCO Vietnam Shuttle из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии.

Как сообщили SeaNews в Группе, первый этап перевозки включает отправку контейнеров из вьетнамских городов Ханой, Хошимин, Хайфон и Дананг по железной дороге в китайский город Чэнду. На втором этапе контейнеры размещают на регулярных поездах FESCO, следующих из Чэнду через сухопутные погранпереходы Эрлянь (Китай) – Замын-Ууд (Монголия) – Наушки (Россия) и далее до станций столичного региона.

Транзитное время по маршруту FESCO Vietnam Shuttle составляет в среднем от 35 дней. Отправки из Вьетнама осуществляются раз в неделю. К перевозке принимаются все виды грузов, кроме опасных. Помимо этого, возможна доставка контейнеров автотранспортом «от двери до двери» как по территории России, так и по территории Вьетнама.

Первые две партии контейнеров в рамках нового сервиса были доставлены из Ханоя на станцию Силикатная (Московская область) 8 и 25 июля. Заказчиком перевозки выступила одна из крупнейших российских сетей магазинов одежды.

«Совместно с нашими партнерами RATRACO мы планируем вывести FESCO Vietnam Shuttle на регулярные отправки до двух раз в неделю, а в будущем при позитивной конъюнктуре рынка начать отправлять из ключевых городов Вьетнама полносоставные контейнерные поезда», — сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов.

Фото: FESCO