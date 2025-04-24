Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый судозаход FESCO в Индонезию
24.04.2025

Первый судозаход FESCO в Индонезию

    • Транспортная группа FESCO выполнила первый в истории прямой судозаход своим контейнеровозом в порт Джакарта (Индонезия) в рамках линейного сервиса.

    Как сообщили SeaNews в группе, контейнеровоз пришвартовался к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. Заход выполнен в ходе обслуживания регулярной морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), связывающей порты стран Юго-Восточной Азии.

    Судно доставило в Джакарту контейнерное оборудование для дальнейших отправок из Индонезии и взяло на борт груженые контейнеры, предназначенные для доставки в Малайзию, Таиланд и Россию.

    В настоящее время FESCO прорабатывает варианты, чтобы в течение трех месяцев включить судозаходы в Джакарту в регулярное расписание FIAS.

    «Богатая история FESCO помнит множество сложных и интересных маршрутов, на которых работали суда Группы. В разные эпохи они заходили и в Таиланд, и в Малайзию. Однако первый прямой судозаход в Индонезию своим судном и в рамках регулярной контейнерной линии мы совершили только сейчас. И что символично, произошло это накануне 145-летия FESCO. Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии», — отметил руководитель FESCO Пётр Иванов.

    FESCO Intra Asia Service — первый за почти 20 лет морской сервис без судозаходов в российские порты. В настоящее время сервис работает в ротации: Хошимин (Вьетнам) — Порт-Кланг (Малайзия) — Пасир-Гуданг (Малайзия) — Бангкок (Таиланд). Маршрут FIAS через Хошимин связан с другими регулярными морскими линиями FESCO, следующими во Владивосток и Санкт-Петербург.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2025
    FESCO и ОТЛК ЕРА развивают сотрудничество
    В области железнодорожных контейнерных перевозок
    FESCO ОТЛК ЕРАСоглашение
    0
    18.03.2025
    FESCO начала выполнять регулярные судозаходы в Бангкок
    В рамках сервиса FESCO Intra Asia Service
    FESCO БангкокРотация портовТаиланд
    0
    19.03.2025
    Соглашения FESCO на ТрансРоссии
    В первый день ТрансРоссии группа FESCO заключила целый ряд соглашений с отечественными и зарубежными компаниями.
    FESCO СоглашениеТрансРоссия
    0
    09.04.2025
    Финансовые и операционные показатели FESCO за 2024 год
    Bыручка выросла на 8%
    2024FESCO Финансы
    0
    14.04.2025
    FESCO идет в Индонезию
    Первый судозаход в Джакарту планируется в апреле.
    FESCO Индонезияконтейнерный сервисРотация портов
    0
    03.04.2025
    FESCO отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию
    Партия предназначена для российских потребителей из Центрального и Южного федеральных округов. 
    FESCO ДальрефтрансОАЭФиники
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.04.2025 Первый судозаход FESCO в Индонезию
    24.04.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    23.04.2025 Запущен регулярный жд сервис из Москвы в Пермь
    22.04.2025 «ТрансКонтейнер» увеличил вместимость терминала в Архангельске
    22.04.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2025
    22.04.2025 Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •