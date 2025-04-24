Первый судозаход FESCO в Индонезию

Транспортная группа FESCO выполнила первый в истории прямой судозаход своим контейнеровозом в порт Джакарта (Индонезия) в рамках линейного сервиса.

Как сообщили SeaNews в группе, контейнеровоз пришвартовался к терминалу Olah Jasa Andal (OJA) 23 апреля. Заход выполнен в ходе обслуживания регулярной морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), связывающей порты стран Юго-Восточной Азии.

Судно доставило в Джакарту контейнерное оборудование для дальнейших отправок из Индонезии и взяло на борт груженые контейнеры, предназначенные для доставки в Малайзию, Таиланд и Россию.

В настоящее время FESCO прорабатывает варианты, чтобы в течение трех месяцев включить судозаходы в Джакарту в регулярное расписание FIAS.

«Богатая история FESCO помнит множество сложных и интересных маршрутов, на которых работали суда Группы. В разные эпохи они заходили и в Таиланд, и в Малайзию. Однако первый прямой судозаход в Индонезию своим судном и в рамках регулярной контейнерной линии мы совершили только сейчас. И что символично, произошло это накануне 145-летия FESCO. Работа с портом Джакарта позволит нам еще больше раскрыть потенциал морского сервиса FIAS и охватить одну из наиболее экономически развитых стран Юго-Восточной Азии», — отметил руководитель FESCO Пётр Иванов.

FESCO Intra Asia Service — первый за почти 20 лет морской сервис без судозаходов в российские порты. В настоящее время сервис работает в ротации: Хошимин (Вьетнам) — Порт-Кланг (Малайзия) — Пасир-Гуданг (Малайзия) — Бангкок (Таиланд). Маршрут FIAS через Хошимин связан с другими регулярными морскими линиями FESCO, следующими во Владивосток и Санкт-Петербург.

Фото: FESCO