Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Тягачи для ВМТП
20.03.2025

Тягачи для ВМТП

    • Транспортная группа FESCO в рамках программы обновления парка специализированной техники приобрела для Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) 15 новых терминальных тягачей фирмы Shacman. Об этом сообщил управляющий директор ВМТП Николай Ермолаев во время выставки TransRussia.

    Тягачи для ВМТПТягачи предназначены для перевозки контейнеров и других грузов на полуприцепах. Теперь парк спецтехники порта включает более 200 средств механизации, не считая кранов.

    «Терминальные тягачи – это основа внутрипортовой логистики. От их надежности зависит обработка флота и железнодорожных составов, а значит, и бесперебойная работа всего порта. Мы тщательно подходим к выбору техники и закупаем модели, наиболее соответствующие условиям эксплуатации», – пояснил Н.Ермолаев.

    Тягачи из новой партии оснащены двигателями объемом 8,3 литра мощностью 260 лошадиных сил, что вместе с постоянным полным приводом делает эту технику наиболее подходящей при выполнении грузовых операций в ВМТП. Кроме того, поступившие машины дополнительно оборудованы улучшенной системой зеркал заднего вида и тремя видеорегистраторами.

    Техника Shacman уже зарекомендовала себя в порту: с марта прошлого года 9 аналогичных тягачей исправно трудятся на контейнерном и универсальном терминалах ВМТП. Портовики отмечают их эргономичные кабины и удобство управления, хороший обзор и наличие автономного обогревателя для холодного времени года.

    Закупка новой техники – часть стратегии FESCO по развитию ВМТП. Вместе с модернизацией терминалов, оптимизацией производственных процессов и внедрением цифровых решений эта мера позволяет из года в год увеличивать показатели порта по контейнерообороту.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2025
    FESCO начала выполнять регулярные судозаходы в Бангкок
    В рамках сервиса FESCO Intra Asia Service
    FESCO БангкокРотация портовТаиланд
    0
    30.01.2025
    FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
    На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU FESCO в 2024 году отправила морским […]
    FESCO ИндияНовороссийскСервис
    0
    19.02.2025
    FESCO добавляет судозаход в Кванъян
    На сервисе FESCO Korea Soviet Direct Line
    FESCO Ротация портовСудозаходЮжная Корея
    0
    20.03.2025
    FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции
    Соглашение подписано в ходе международной выставки TransRussia.
    FESCO КонтейнеризацияНефтехимияТАИФ-НК
    0
    13.03.2025
    Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск
    На борту судна FESCO
    FESCO ЖивотныеКонтейнерНовороссийск
    0
    19.03.2025
    FESCO договорились с Taewoong Logistics
    О совместном развитии грузоперевозки между Россией и Южной Кореей
    FESCO Интермодальные перевозкиСоглашениеЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.03.2025 FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции
    20.03.2025 Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП
    20.03.2025 Тягачи для ВМТП
    20.03.2025 FESCO и ОТЛК ЕРА развивают сотрудничество
    20.03.2025 Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%
    19.03.2025 Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •