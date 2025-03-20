Тягачи для ВМТП

Транспортная группа FESCO в рамках программы обновления парка специализированной техники приобрела для Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) 15 новых терминальных тягачей фирмы Shacman. Об этом сообщил управляющий директор ВМТП Николай Ермолаев во время выставки TransRussia.

Тягачи предназначены для перевозки контейнеров и других грузов на полуприцепах. Теперь парк спецтехники порта включает более 200 средств механизации, не считая кранов.

«Терминальные тягачи – это основа внутрипортовой логистики. От их надежности зависит обработка флота и железнодорожных составов, а значит, и бесперебойная работа всего порта. Мы тщательно подходим к выбору техники и закупаем модели, наиболее соответствующие условиям эксплуатации», – пояснил Н.Ермолаев.

Тягачи из новой партии оснащены двигателями объемом 8,3 литра мощностью 260 лошадиных сил, что вместе с постоянным полным приводом делает эту технику наиболее подходящей при выполнении грузовых операций в ВМТП. Кроме того, поступившие машины дополнительно оборудованы улучшенной системой зеркал заднего вида и тремя видеорегистраторами.

Техника Shacman уже зарекомендовала себя в порту: с марта прошлого года 9 аналогичных тягачей исправно трудятся на контейнерном и универсальном терминалах ВМТП. Портовики отмечают их эргономичные кабины и удобство управления, хороший обзор и наличие автономного обогревателя для холодного времени года.

Закупка новой техники – часть стратегии FESCO по развитию ВМТП. Вместе с модернизацией терминалов, оптимизацией производственных процессов и внедрением цифровых решений эта мера позволяет из года в год увеличивать показатели порта по контейнерообороту.

Фото: FESCO