FESCO и ОТЛК ЕРА развивают сотрудничество

Транспортная группа FESCO и АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение трансъевразийских железнодорожных контейнерных перевозок и повышение информированности участников рынка об актуальных котировках на ключевых евразийских маршрутах.

Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром на выставке TransRussia в Москве.

Стороны договорились о развитии комплексного индикатора состояния евразийских транзитных контейнерных перевозок — индекса ERAI (Eurasian Rail Alliance Index). Для этого компании на постоянной основе начнут обмениваться информацией, размещать котировки и параметры грузоперевозок для формирования композитного стоимостного индекса сухопутных железнодорожных маршрутов. Это позволит не только увеличить информированность грузовладельцев о возможностях инфраструктуры, но и повысить прозрачность ценообразования на ключевых направлениях транзитных железнодорожных перевозок.

Также в рамках соглашения FESCO и ОТЛК ЕРА планируют оптимизировать совместные логистические процессы и усилить качество клиентского обслуживания в странах присутствия с целью привлечения дополнительных объемов контейнерных грузов на железнодорожные маршруты Китай – страны ЕАЭС – Китай и Китай – страны Европы – Китай.

«Успешное сотрудничество с ОТЛК ЕРА позволит объединить наши самые сильные компетенции в логистике и создать новые для роста железнодорожных контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы. Благодаря этому соглашению мы делаем важный шаг по установлению эффективной системы транспортно-логистических услуг на евразийском пространстве. Совместными усилиями мы сделаем многое для развития трансъевразийских маршрутов», — отметил Г.Маслов.

«С момента создания индекс ERAI стал важным инструментом повышения информированности о рынке трансъевразийских контейнерных железнодорожных перевозок. Интеграция компетенций и опыта в рамках сотрудничества с FESCO, а также заинтересованность Группы обмениваться данными и обнародовать актуальные стоимостные котировки грузоперевозок для широкого круга заинтересованных лиц, позволит предложить рынку крайне востребованный инструмент принятия решения о выборе способа транспортировки. На рынках морских и авиационных перевозок информация о стоимости уже много лет консолидируется в публичных индикаторах стоимости. А благодаря ERAI актуальный индикатор стоимости перевозок в евразийском транзите получат и железные дороги. Это может стать первым шагом к формированию единого цифрового пространства трансъевразийского транзита», — прокомментировал А.Гром.

Фото: FESCO