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Keystone Logistics подписал соглашение со СберУниверситетом
19.06.2025

Keystone Logistics подписал соглашение со СберУниверситетом

    • СберУниверситет и Keystone Logistics заключили на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Сбербанка, подписи под документом поставили заместитель генерального директора АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» Алексей Агафонов и генеральный директор ООО «Кистоун Лоджистикс» Андрей Кузнецов.

    Основные направления сотрудничества – разработка инновационных подходов в логистике и транспортировке товаров, подготовка квалифицированных кадров для сферы логистики и транспортных услуг.

    Соглашение, отметили в Сбербанке, поможет усилить кадровый потенциал логистической отрасли. Подготовка будущих лидеров в сфере логистики будет основываться на новейших технологиях и методиках обучения, включая инструменты искусственного интеллекта и большие данные. Сотрудничество по комплексным образовательным программам, направленным на формирование профессиональных компетенций сотрудников компании, укрепит позиции Keystone Logistics на рынке.

    «Логистика — кровеносная система экономики, подчеркнул заместитель генерального директора СберУниверситета Алексей Агафонов. — От её эффективности зависит стабильность поставок, устойчивость бизнеса и качество жизни людей».

    По словам генерального директора ООО «Кистоун Лоджистикс» Андрея Кузнецова, компания уже наблюдает результаты обучения своих сотрудников по программам СберУниверситета в виде их профессиональных достижений.

    Фото: ФТС


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